Меркель: Борьба с fake news необходима для безопасности Германии

Берлин, , 19:24 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что умение справляться с фейковыми новостями как частью гибридной войны имеет решающее значение для безопасности и сплоченности страны. Об этом Меркель сказала сегодня, 8 февраля, выступая на открытии нового штаба федеральной разведывательной службы (BND) Германии в Берлине.

Меркель констатировала, что в современном мире информация распространяется стремительно с помощью интернета. Очень часто эта информация используется для манипуляций, так как она может быть лишь наполовину правдива. Кроме того, быстро распространяющаяся информация используется и в целях пропаганды.

«Поэтому мы должны научиться справляться с так называемыми fake news как частью гибридной войны. На мой взгляд, это имеет решающее значение для будущей безопасности и общественной сплоченности Германии», — сказала Меркель.

Именно BND, по словам Меркель и играет в Германии крайне важную роль по борьбе с пропагандой и кампаниями по дезинформации.