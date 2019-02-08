Без наблюдателей Россия может не признать итоги украинских выборов

Москва, , 19:33 — REGNUM Вероятность того, что Россия не признает нового президента Украины, возросла. Причина в том, что представителям РФ запретили наблюдать за выборами, сообщил 8 февраля политолог из Донецка Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Это плевок со стороны Украины в адрес ОБСЕ. Представители ОБСЕ прямо сказали: это беспрецедентный случай. Этот случай — вмешательство в дела ОБСЕ. Это суверенное право формировать состав. То, что Россия воздержалась от участия в миссии, это облегчение для ОБСЕ. Иначе ОБСЕ могли быть вынуждены отказаться от участия в наблюдении за выборами на Украине», — сказал политолог.

Решение запретить въезд россиян в составе наблюдателей от ОБСЕ больше всего навредит самой Украине, уверен Корнилов.

«Это резко понижает легитимность выборов. Когда мы посчитаем сколько избирателей, которые живут в России, отсекли от выборов. По совокупности, накопив все эти факты — грубые нарушение международных норм и стандартов, перед Россией будет стоять выбор признавать или не признавать итоги выборов. И я думаю, вероятность непризнания увеличивается, и сейчас она весьма высока», — отметил политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко пообещал запретить въезд в страну представителям России в составе международной миссии наблюдателей ОБСЕ.

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