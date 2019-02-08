Правительству рекомендуют включить муниципалитеты в работу с нацпроектами

Москва, , 19:00 — REGNUM Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований рекомендовал правительству РФ включить представителей муниципалитетов в составы участников региональных проектных офисов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, это прописано в резолюции по итогам съезда Общероссийского Конгресса муниципальных образований, который прошел в Госдуме.

«Внести в составы методических материалов по реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации рекомендации по включению руководителей и/или уполномоченных представителей советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации в составы участников региональных проектных офисов», — говорится в документе.

Одновременно делегаты рекомендуют предусмотреть возможные механизмы учета мнения населения муниципальных образований, выраженного через заключения советов муниципальных образований соответствующих субъектов РФ на проекты законодательных и административных решений, касающихся реализации национальных проектов.

Эксперты констатировали, что представители местного самоуправления, в том числе руководители советов муниципальных образований субъектов РФ, не во всех случаях включены в число заинтересованных участников управления территориями регионов. Как правило, в рамках региональных проектов перед органами местного самоуправления ставятся задачи, в предварительном обсуждении которых они не участвуют.

«Отсутствие представителей местного самоуправления в составах проектных команд в субъектах Российской Федерации ставит под сомнение эффективность координирующей деятельности региональных проектных офисов», — указали на съезде.

Участники съезда уверены, что «муниципальная исключенность из межведомственного взаимодействия несет риски и для самих муниципальных образований как территорий, населенных жителями». Прежде всего, сложившееся положение существенно снижает мотивацию местных властей к выдвижению собственных инициатив в рамках решения общегосударственных и региональных задач.

«Не менее опасно и то, что муниципалитеты лишены возможности полноценно представлять и защищать интересы своего населения на всех этапах реализации национальных проектов, прежде всего таких социально-значимых, как «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование» и «Здравоохранение», — подчеркнули на съезде.

При этом очевидно, что выполнение целей и задач национальных проектов затрагивает интересы не только органов власти всех уровней, но и всех категорий граждан, структур гражданского общества и субъектов экономики, отмечают эксперты.

В ходе съезда также говорилось о том, что драйверами экономики должны стать сильные муниципалитеты, большие города и пригороды — источники роста и развития территорий. Общероссийский Конгресс муниципальных образований аккумулирует предложения — местное самоуправление сегодня находится на пороге важных событий, и ведущая роль в них принадлежит реализации нацпроектов регионами.

«Предложения, которые будут собраны из различных муниципальных образований по совершенствованию полномочий муниципалитетов, осенью поступят в правительство», — сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.