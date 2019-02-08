Литва назвала Россию главным врагом коллективного Запада

Вильнюс, , 18:58 — REGNUM Департамент государственной безопасности и министерство обороны Литовской Республики подготовили доклад «Оценка угроз национальной безопасности 2019». Документ содержит сводную оценку угроз и рисков для национальной безопасности страны на ближайшие годы (2019−2020), а также на перспективу до 10 лет. Получить доступ к тексту доклада можно на этой странице.

Тон документу задается с его первых страниц: «В 2018 году международное сообщество стало свидетелем амбиций России в глобальной политике и средств их достижения». Далее следует уже избитое клише западной пропаганды насчет попыток России вмешиваться во внутренние процессы западных стран, использовать химическое оружие против бывшего офицера российской разведки, проводить агрессивные кибероперации как со своей территории, так и с территории Европы.

В докладе приводится ряд фактов. Приведем их в качестве примеров.

Документ отмечает, что Россия активно занимается вопросом боеготовности своих вооруженных сил: «В бригадах и полках создаются батальонные тактические группы численностью 700−800 человек, укомплектованные контрактниками и имеющие всё необходимое оснащение. Эти тактические группы могут начать непосредственные боевые действия через 24−48 часов с момента получения приказа».

Подчеркивается, что способность России быстро генерировать силы и особенно быстрое и централизованное принятие решений позволяет получить ей очевидное военное преимущество над соседними государствами, по крайней мере, на начальной стадии конфликта.

В докладе также приводится фактура по действиям стран Запада по так называемому делу Скрипалей. Сообщается, что в марте-апреле 2018 года 29 стран НАТО объявили персонами нон грата якобы 153 сотрудников российской разведки под дипломатическим прикрытием. Литва выслала трех российских дипломатов, утверждается, что один из них был сотрудником ГРУ, двое — сотрудниками СВР.

В документе говорится, что данные меры сократили, по крайней мере, временно, возможности российской разведки в Литве и других западных странах. Однако, по мнению авторов доклада, российские спецслужбы в настоящее время стараются вернуть свои утраченные позиции.