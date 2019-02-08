Красный крест готов сотрудничать с Россией по оказанию гумпомощи Венесуэле

Москва, , 18:53 — REGNUM Международный комитет Красного креста (МККК) открыт к сотрудничеству с Российской Федерацией по вопросам оказания гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил представитель организации Патрисия Рей Гонсалес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва находится в контакте со всеми гуманитарными организациями по вопросу оказания гуманитарной помощи Венесуэле.

Патрисия Рей Гонсалес заявила, что пока с МККК никто не связывался по вопросу оказания гуманитарной помощи Венесуэле, но комитет всегда готов обсуждать этот вопрос.

«Пока с нами никто не связывался. Официальный обмен обычно занимает некоторое количество времени, но в любом случае мы приветствуем любые усилия, направленные на оказание помощи нуждающимся в Венесуэле», — сказала Рей Гонсалес.

Она отметила, что у МККК есть позитивный опыт сотрудничества с Россией в гуманитарной сфере — в частности, в Сирийской Арабской Республике.