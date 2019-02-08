ЛНР: ВСУ активизировали воздушную разведку на линии фронта в Донбассе

Луганск, , 18:32 — REGNUM Украинские боевики активизировали воздушную разведку на линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко.

«Подразделения ВСУ в нарушение Минских договоренностей активизировали разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения», — рассказал Филипоненко.

Разведка ЛНР фиксирует ведение воздушной разведки украинскими беспилотными летательными аппаратами в районе населенных пунктов Счастье, Нижнее Лозовое и Калиновка.

Кроме того, украинские боевики используют БПЛА для корректировки огня артиллерии 54-й бригады в районе населенного пункта Золотое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филипоненко заявил о том, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ прибыла на линию фронта в районе населенного пункта Счастье.

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