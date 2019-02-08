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Пресс-секретарь МВД Ирина Волк стала помощником Владимира Колокольцева

Политика

Ещё одним помощником главы МВД назначен экс-начальник петербургской полиции Сергей Умнов

Москва, 8 февраля 2019, 18:28 — REGNUM  Официальный представитель МВД России Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить полковника полиции Волк Ирину Владимировну — помощником министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Ирина Волк работала официальным представителем МВД России с 2017 года. До этого руководила пресс-службой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве.

Ещё одним помощником главы МВД России, согласно указу главы государства, назначен экс-начальник полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Умнов.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ об отставке и назначении ряда генералов силовых ведомств.

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