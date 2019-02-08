Все основные кандидаты решили «утопить Порошенко сообща» — эксперт

Киев, , 18:23 — REGNUM Украинский политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко приветствовал подписание меморандума «за честные выборы». Кандидаты в президенты Украины лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, шоумен Владимир Зеленский, мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и депутат от группы «Партия Возрождение» Виктор Бондарь подписали меморандум за честные выборы.

По словам Романенко, все основные участники президентской гонки — так называемые «агенты Путина» объединились против Порошенко.

«Подписание «агентами Путина» меморандума против Порошенко — это очень хорошо. Фактически все основные кандидаты обозначили желание замочить Петра Алексеевича сообща. Як кажуть, гуртом і батька легше бити (как говорят, вместе отца легче бить — ред. перевод с украинского). Особенно когда батя явно заигрался», — отметил Романеко.

По его словам, после поражения на выборах Порошенко может успешно реализоваться «в качестве актера в любом киевском театре».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в эфире телеканала «1+1» в программе «Право на власть» кандидаты в президенты Украины Анатолий Гриценко, Владимир Зеленский, Андрей Садовый, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Виктор Бондарь подписали меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям на призыв общественных организаций.

В тексте документа говорится, что власть якобы готовится к масштабной фальсификации результатов выборов.

«Мы, кандидаты в президенты Украины, осознавая, что основой демократического общества являются свободные демократические выборы, понимая важность обеспечить демократический путь развития Украины, объединяем наши усилия для противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины. Сегодня честность и прозрачность выборов снова под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов. Такие попытки фальсифицировать выборы уничтожают будущее наших детей», — говорится в документе.

При этом кандидаты в президенты призвали других политиков и граждан страны присоединиться к инициативе.

«Последствия фальсификации результатов выборов могут создать хаос, потерю Украиной субъективности. Украина рискует сойти с демократического пути развития и потерять европейский вектор интеграции», — отмечается в тексте.