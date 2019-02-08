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Путин сменил главу управления по миграции МВД России

Политика

Новым главой управления назначена Валентина Казакова

Москва, 8 февраля 2019, 18:13 — REGNUM  Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Валентину Казакову начальником Главного управления по вопросам миграции МВД России. Соответствующий указ опубликован 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Казакову Валентину Львовну начальником Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации — руководителем контрольно-следственного управления», — говорится в документе.

Валентина Казакова ранее занимала должность заместителя ГУВМ МВД России. После отставки прежнего главы управления Ольги Кирилловой в январе занимала должность исполняющей обязанности руководителя.

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