После скандала с Гнапом украинцев призывают не видеть в политиках кумиров

Киев, , 17:59 — REGNUM На Украине эксперты и политики активно обсуждают в соцсети Фейсбук финансовый скандал с украинским журналистом и кандидатом в президенты Дмитрием Гнапом.

7 февраля журналистка Анна Бабинец уличила коллегу Гнапа в присвоении более 9000 евро премии «Свободная пресса Восточной Европы-2015», которую последний обещал перечислить на армию.

В частности, бежавший в Австрию экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов заметил, что на Украине происходит «маргинализация и девальвация всего поднявшегося со дна постмайданного ширпотреба».

«Какая всё-таки прекрасная история произошла сегодня с героем Революции, моральным лидером, журналистом и кандидатом в Президенты Гнапом. Поучал всех жить, разоблачал, развешивал ярлыки, проводил расследования и боролся с врагами, а потом взял и украл девять тысяч долларов, предназначавшихся армии. Получил принадлежавшую коллективу премию, заявил, что перечисляет её на фронт и немедленно украл. Но, конечно, здесь есть и позитив. Это продолжающаяся тотальная маргинализация и девальвация всего поднявшегося со дна постмайданного ширпотреба. Вместе со своим достоинством, революционным пафосом, наносным патриотизмом и остальным позорным и дешёвым мотлохом. Прекрасная история к пятой годовщине Майдана», — отметил Портнов.

В свою очередь, внефракционный депутат Украины Борислав Береза отметил, что не все новые лица гарантируют изменение формата политики, но они дают шанс на перемены.

«Да, не все новые лица будут выполнять то, что обещают, и не все рыцари в сверкающих доспехах таковыми являются; новые лица — не гарант того, что это новый формат политики, но это шанс на изменения, которые политики старой формации не запускали или мешали реализовывать нам все последние 28 лет. И среди старых политиков есть немало достойных, у которых мне есть чему поучиться; новые-старые — это очень условное определение, которое предлагают сейчас для большей поляризации. Оценивать надо не по критерию «сколько ты был в политике», а по критериям твоих достижений и по анализу последовательных действий, которые являются главным маркером политика», — пишет Береза.

Он также призвал украинцев не видеть в политиках идолов и кумиров.

«Мне искренне жаль людей, которые уверовали в Гнапа как в мессию. Но так будет со всеми, кто будет видеть в политиках идолов или кумиров для слепого поклонения. Разочарование ждет тех, кто верит во все, что говорит их фаворит, и не поддает его слова ни анализу, ни сомнениям. Не судите поверхностно о ком-то, а анализируйте его и размышляйте, прежде чем кричать «зрада» или «перемога». И поверьте, что нам всем еще предстоит пройти немало испытаний по пути к построению грамотного гражданского общества и сильного государства. И все у нас получится», — подытожил Береза.

Напомним, в 2015 году авторская программа Гнапа «Слідство.Інфо» получила денежную премию. €15 тыс. Гнап пообещал отдать все деньги на армию. В то же время журналист перечислил на армию 2 тыс. евро, часть потратил на телепроект, а 9100 евро оставил на своей банковской ячейке. При этом эти средства не были задекларированы кандидатом в президенты. Теперь партия «Сила людей», от которой выдвинулся Гнал, призывает его сняться с выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Гнап подтвердил информацию о том, что не перевел обещанные средства на нужды ВСУ и хранит более 9 тыс. евро редакционной премии в своей банковской ячейке. Политик сообщил, что оставил средства на случай необходимости финансирования проекта «кэшем». При этом он не уточнил, идет ли речь о так называемой выплате зарплат «в конвертах».