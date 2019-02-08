Пятница, 8 Февраля 2019 года
17:58:43 МСК

За неделю в ДНР в ходе боев погибли четыре человека

Политика

Украинские боевики систематически нарушают режим перемирия

Донецк, 8 февраля 2019, 17:58 — REGNUM  За минувшую неделю в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«С 1 по 7 февраля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре военнослужащих республики», — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Всего с начала года ранения в результате боевых действий на территории ДНР получили семь человек, погибли — восемь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики не соблюдают установленные в Донбассе режим перемирия и продолжают обстрелы позиций войск народных республик Донбасса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить