За неделю в ДНР в ходе боев погибли четыре человека

Донецк, , 17:58 — REGNUM За минувшую неделю в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«С 1 по 7 февраля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре военнослужащих республики», — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Всего с начала года ранения в результате боевых действий на территории ДНР получили семь человек, погибли — восемь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики не соблюдают установленные в Донбассе режим перемирия и продолжают обстрелы позиций войск народных республик Донбасса.