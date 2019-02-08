Пятница, 8 Февраля 2019 года
17:59:51 МСК

Недочленство в действии. В Грузии пройдут военные учения НАТО

Политика

Военные учения НАТО Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно

Недочленство в действии. В Грузии пройдут военные учения НАТО
U.S. Army Europe
Военные учения

Тбилиси, 8 февраля 2019, 17:52 — REGNUM  Свыше трех тыс. военнослужащих стран НАТО и сателлитов Североатлантического альянса будут переброшены летом 2019 года в Грузию на военные учения Agile Spirit, сообщает 8 февраля грузинское военное ведомство.

Министерство обороны Грузии уточнило, что учения Agile Spirit будут проходить с 27 июля до 9 августа 2019 года.

Напомним, военные учения НАТО Agile Spirit проходят в Грузии ежегодно с 2011 года. Планы этих учений составляются совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США.

Кроме того, в марте 2019 года на территории также пройдут командно-штабные учения NATO-GEO EX 2019 с участием военных из более 20 государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран заявил о намерении провести военно-морские учения Индийском океане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить