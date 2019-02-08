Недочленство в действии. В Грузии пройдут военные учения НАТО

Тбилиси, , 17:52 — REGNUM Свыше трех тыс. военнослужащих стран НАТО и сателлитов Североатлантического альянса будут переброшены летом 2019 года в Грузию на военные учения Agile Spirit, сообщает 8 февраля грузинское военное ведомство.

Министерство обороны Грузии уточнило, что учения Agile Spirit будут проходить с 27 июля до 9 августа 2019 года.

Напомним, военные учения НАТО Agile Spirit проходят в Грузии ежегодно с 2011 года. Планы этих учений составляются совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США.

Кроме того, в марте 2019 года на территории также пройдут командно-штабные учения NATO-GEO EX 2019 с участием военных из более 20 государств.

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