Депутат Рады призвал украинцев не продавать свои голоса

Киев, , 17:45 — REGNUM Депутат от фракции «Народный фронт», член коллегии МВД Украины Антон Геращенко призвал украинцев не продавать свои голоса на выборах и сообщать в полицию о возможных фактах подкупа. Соответствующее заявление Геращенко сделал 8 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

«Впервые в истории Украины министр внутренних дел Арсен Аваков открыто выступает против любых фальсификаций на выборах. Он не просто выступает, а готов действовать вместе с Национальной полицией, чтобы предотвратить правонарушения во время избирательного процесса. Украине нужны честные выборы, чтобы кандидаты выбирались не по принципу «кто больше даст», а по принципу «кто умеет убеждать украинцев», что именно они смогут выполнить те обещания, которые они дают», — сказал Геращенко.

Он напомнил, что политик, который приходит к власти в результате подкупа избирателей, захочет «содрать еще больше» с людей.

«На сегодня у нас, к сожалению, кто-то считает, что надо дать деньги бедным людям и они за тебя проголосуют. Но, уважаемые избиратели, если кто-то из кандидатов вам дает деньги, то подумайте, зачем он это делает? Он это делает, чтобы потом их вернуть, а потом сдерет с вас еще больше. Пожалуйста, не продавайтесь. Отказывайтесь, заявляйте в полицию. Звоните 102 и говорите, кто вам предлагает деньги», — добавил Геращенко.

Депутат также напомнил, что закон запрещает участникам избирательного процесса не только раздавать деньги, но и кормить избирателя.

«Закон о выборах, ст. 64 пункт 6 говорит, что запрещается раздавать любые материальные ценности, которые могут склонять избирателя, чтобы он выбрал того или иного кандидата. Потому что, если один кандидат будет кормить, а другой нет, это уже будут неравные условия. Убеждать нужно словами, агитационными материалами», — подытожил Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинцев не продавать свои голоса на выборах. Он напомнил, что избирательная кампания должна финансироваться исключительно за счет средств из избирательного фонда кандидата.

«Гражданам — не продавать голоса, не принимать участие в этом вранье… Финансирование избирательной кампании может происходить только со счетов избирательных фондов. Избирательная кампания может финансироваться только с тех денег, которые являются «белыми», которые понятны. Не за счет коррупционных средств, не за счет непонятных дарений и пожертвований, а исключительно за счет средств из избирательного фонда кандидата», — сказал Аваков.

Напомним, 17 января президент Украины Петр Порошенко пообещал «минимизировать влияние Российской Федерации на предстоящие президентские и парламентские выборы». По его словам, Кремль хочет привести к власти на Украине подконтрольных себе людей.