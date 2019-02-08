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Владимир Путин отправил в отставку девять генералов

Политика

Глава государства подписал соответствующий указ

Владимир Путин отправил в отставку девять генералов
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 февраля 2019, 17:33 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей девяти генералов силовых ведомств. Указ главы государства опубликован сегодня, 8 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Со своих должностей сняты: генерал-майор Александр Кузнецов — заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю; генерал-лейтенант Сергей Диденко — начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ; генерал-майор Владимир Никитеев — начальник УФСИН по Кировской области; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт — старший помощник председателя СК РФ; а также ряд других генералов.

Этим же указом глава государства сделал ряд назначений в силовые органы.

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Отставки и назначения
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