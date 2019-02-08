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Иран заявил о намерении провести военно-морские учения Индийском океане

Политика

Кроме надводных кораблей, планируется задействовать подлодки, беспилотники, береговые ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы

Тегеран, 8 февраля 2019, 17:29 — REGNUM  Иран намерен провести масштабные военно-морские учения в северных районах Индийского океана, сообщает 8 февраля информагентство Mehr со ссылкой на заявление заместителя командующего ВМС Ирана, контр-адмирала Тураджа Хасани Мокаддама.

По словам контр-адмирала, военно-морские маневры запланированы на вторую половину февраля 2019 года.

В учениях будут задействованы надводные и подводные боевые корабли, беспилотники, комплексы радиоэлектронной борьбы и береговые ракетные комплексы.

При этом, пояснил замкомандующего ВМС Ирана, сохранится присутствие в Средиземном и Южно-Китайском морях, в Аденском заливе и Суэцком канале.

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Военные учения
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