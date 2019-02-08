Суд разрешил называть «позорными» депутатов-сторонников пенсионной реформы

Кострома, , 17:30 — REGNUM В Костроме отклонили иск депутата Дмитрия Грибкова на организаторов митинга, в котором растоптали его портрет с надписью «Позорный взвод», сообщает Kostroma.today. Участники митинга выступали против пенсионной реформы и растоптали портреты депутатов, поддержавших законопроект.

По данным новостного агенства дело рассматривалось более 3 месяцев, в течение которых местный чиновник уточнял и менял требования. Он «потребовал признать действия организаторов в части использования изображения Грибкова Д.Н. с надписью «Позорный взвод» незаконными» и потребовал удалить из сети Интернет все фотографии и видеоматериалы о митинге, на которых присутствует его портрет.

21 января Ленинский суд вынес решение:

«Согласно толковому словарю Ожегова С.И. слово «позорный» означает постыдный. Неся в себе некий негативный смысл… слова не являются оскорбительными по форме. А потому их высказывание само по себе не порождает гражданско-правовой ответственности […] Относительно действий участников митинга, выраженных в бросании плаката с изображением Грибкова Д. на землю, в хождении по нему, суд не усматривает нарушений положений ГК РФ … принимая во внимание то, что в данных действиях также было выражено отношение к Грибкову Д.Н. как одному из сторонников пенсионной реформы».

Также судья Юлия Королева отметили, что «политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики».

ИА REGNUM напоминает, что изменения в пенсионном законодательстве поддержали 23 костромских депутата, против высказались 8, один воздержался.

После этого в Костроме прошла серия акций протеста, участники которых выражали недовольство действиями властей.

Справка ИА REGNUM : Дмитрий Грибков — депутат костромской областной Думы от партии «Единая Россия». С 2016 года занимает пост заместителя председателя комитета Думы по государственному устройству и местному самоуправлению.