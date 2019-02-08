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Украина с начала 2019 года запретила въезд 1100 гражданам России

Политика

На Украину из России ездят в основном этнические украинцы, заявил Олег Слободян

Киев, 8 февраля 2019, 17:21 — REGNUM  Украинские власти за период с начала 2019 года не пустили в страну более 1,1 тысячи граждан России. Об этом 8 февраля сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передаёт УНН.

По его словам, ежедневно на Украину въезжает порядка 1000−1200 граждан России, но в основном это этнические украинцы, имеющие семьи в этой стране, либо те, кто едет с образовательной или гуманитарной целью и ранее уже подвергался проверкам.

Как передавало ИА REGNUM, в конце минувшего года в связи с введением военного положения в ряде областей Украины на один месяц въезд в страну был запрещён для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее, несмотря на прекращение действия военного положение, ограничения на въезд граждан России на Украину были сохранены.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщали, что за 2018 год въезд в страну был запрещён почти 6500 гражданам России.

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