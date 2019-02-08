Семь человек подорвались на фугасе в Сирии

Дамаск, , 17:13 — REGNUM Семеро мирных жителей сирийской провинции Хама погибли, подорвавшись на фугасе, оставленном террористами, сообщает 8 февраля сирийское национальное агентство САНА.

По информации агентства, взрыв произошел рядом с деревней Расм эль-Ахмар в районе Саламия.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт, главными участниками которого являются радикальные исламистские группировки террористического типа.

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