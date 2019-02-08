Сергей Умнов назначен помощником главы МВД и покидает Петербург

Москва, , 17:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова помощником министра внутренних дел России. Указ главы государства опубликован 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Умнов освобожден от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которую он занимал с февраля 2012 года.

Ранее СМИ предполагали, что Умнов займет пост замминистра МВД. Сам Умнов говорил, что он — «человек в погонах», и потому своей судьбой не располагает, однако добавлял, что вся его служебная карьера была связана с Ленинградом-Петербургом, и он хочет и дальше приносить пользу городу.

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Добавим, что депутаты, общественные активисты и правозащитники в материале ИА REGNUM в целом положительно оценили итоги деятельности Сергея Умнова на посту начальника петербургского Главка МВД России.

Справка

Сергей Павлович Умнов родился 16 октября 1964 года в деревне Волое Калужской области. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение».

С 1986 года — милиционер патрульно-постовой службы УВД Куйбышевского райисполкома Ленинграда. В этом же году перешел работать в уголовный розыск. Начав с младшего инспектора уголовного розыска, с 1993 года продолжил службу на различных оперативных должностях в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, дослужившись до заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2004 году был назначен на должность заместителя начальника криминальной милиции, которую возглавил в 2007 году. В 2011 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальника полиции. 1 марта 2012 года указом президента РФ был назначен начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Награжден Орденом Почета, медалью «За отличие в охране общественного порядка», почетным званием «Заслуженный сотрудник ОВД», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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