На Украине завершена регистрация кандидатов в президенты

Киев, , 17:04 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации кандидатов в президенты республики. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

На специальном брифинге глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук сообщила, что всего документы для регистрации подали 93 кандидата. 49 кандидатам было отказано в регистрации, в основном потому, что они не внесли необходимую сумму залога — 2,5 млн гривен.

44 кандидата были зарегистрированы. Из них 20 — самовыдвиженцы, 24 — кандидаты от партий. Средний возраст зарегистрированных кандидатов — 53 года, самому младшему — 37 лет, старшему — 75 лет.

Слипачук отметила, что документы на регистрацию подавали и такие кандидаты, в предвыборных программах которых содержались положения, направленные на ликвидацию независимости Украины или нарушения суверенитета страны. Таким в регистрации также было отказано.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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