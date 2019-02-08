Меркель: По «Северному потоку — 2» в рамках Евросоюза найден компромисс

Берлин, , 16:56 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Европейского союза смогли найти компромисс и пришли к соглашению по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает Reuters.

«Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, это стало возможно благодаря тесной совместной работе Германии и Франции», — сказала Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне германские СМИ сообщали, что Франция собиралась занять жесткую позицию по «Северному потоку — 2» и хотела добиться распространения на этот газопровод действия так называемого третьего энергетического пакета Евросоюза.

Однако сегодня французские СМИ сообщили, что компромисс по «Северному потоку — 2» был найден и на этот строящийся газопровод правила третьего энергопакета, который будет реформирован, распространяться не будут.

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