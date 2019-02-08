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СР нашла замену депутату думы Екатеринбурга, уехавшему в Омск

Политика

Мандат получит его помощник

Екатеринбург, 8 февраля 2019, 16:50 — REGNUM  В гордуме Екатеринбурга нашли замену депутату Антону Швалёву, переехавшему в Омск. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил депутат Государственной думы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Решение о передаче мандата единогласно принял совет свердловского регионального отделения «Справедливой России». Вместо Швалёва депутатом станет его помощник и врач-стоматолог Владимир Козлов.

Выборы в гордуму прошли в сентябре 2018 года. Антон Швалёв избрался по списку «Справедливой России». А в конце января дума досрочно прекратила его полномочия. Поводом для этого стало личное заявление депутата, вызванное его переездом в Омск.

Читайте ранее в этом сюжете: Переехавшему в Омск депутату думы Екатеринбурга нашли замену

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Политическая жизнь Урала
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