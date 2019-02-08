Число кандидатов в президенты Украины достигло 44 человек

Киев, , 16:44 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала сегодня, 8 февраля, ещё двух кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Сегодня в качестве кандидатов в президенты Украины ЦИК зарегистрировала журналиста Дмитрия Гнапа и лидера партии «Розумна сила» Александра Соловьева. Таким образом, общее число зарегистрированных кандидатов в президенты выросло до 44 человек. Это рекорд.

На данный момент, согласно опросам общественного мнения, лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать порядка 14% граждан Украины.

На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — у нее около 13%. При этом Зеленский обошел Тимошенко по рейтингам всего несколько дней назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимошенко потребовала от действующего президента Украины Петра Порошенко снять с выборов главы государства её однофамильца — Юрия Тимошенко.

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