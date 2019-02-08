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Украина обещает новые военные учения рядом с Крымом

Политика

ВСУ заявляют о планах ракетных стрельб на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области

Киев, 8 февраля 2019, 16:39 — REGNUM  Вооруженные силы Украины намерены четырежды провести в 2019 году учения с боевой стрельбой ракетами ПВО, сообщается 8 февраля на странице ВСУ в Facebook.

Уточняется, что первые такие маневры состоятся в феврале на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, граничащей с российским Крымом.

«На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК «Бук-М1», ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Украина провела военные учения у побережья Азовского моря.

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Военные учения
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