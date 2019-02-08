Песков: Путин предоставил Януковичу государственную охрану ещё в 2014 году

Москва, , 16:35 — REGNUM Власти Российской Федерации предоставили охрану бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по решению российского лидера Владимира Путина. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это по указу президента Российской Федерации он охраняется. Собственно, государственная охрана предоставляется по решению главы государства», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков рассказал, что указ о предоставлении экс-президенту Украины государственной охраны Путин подписал в 2014 году, когда Янукович въехал на территорию России.

При этом Песков не уточнил, какая именно структура охраняет Януковича, но подтвердил, что охрана является государственной.

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