Россия отказалась от отправки наблюдателей на выборы президента Украины

Москва, , 16:16 — REGNUM Москва приняла решение отказаться от отправки своих наблюдателей на выборы президента Украины в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом говорится в распространённом 8 февраля заявлении МИД России.

«Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину», — сообщают в ведомстве.

В заявлении отмечается, что отсутствие российских представителей в составе международных мониторинговых миссий, а также лишение миллионов граждан Украины возможности проголосовать на территории России «ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления».

«Призываем партнёров, прежде всего из числа западных наставников Киева в вопросах демократического развития, дать принципиальную оценку действиям украинских властей и потребовать от них вернуться в международно-правовое поле», — заявляют в МИД России.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий представителям России участвовать в наблюдении за выборами в стране. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун в письме, направленном в МИД Украины, выразила «глубокое разочарование» решением Киева.

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