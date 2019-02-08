США обеспокоены быстрым ответом России в связи с их выходом из ДРСМД

Вашингтон, , 16:14 — REGNUM По информации издания Defense News, России не потребовалось много времени, чтобы предпринять реальные ответные шаги после начала выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Действия России говорят о том, что Москва не теряет времени для того, чтобы приступить к разработке новых систем вооружений, которые были ранее запрещены по ДРСМД.

Издание подчеркивает, что минобороны России до 2021 года планирует провести большую работу по увеличению дальности стоящих на вооружении ракетных систем. Россия собирается использовать существующие системы морского и наземного базирования в качестве основы для новых ракет с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. Это, по мнению Defense News, дает российским военным фору перед их американскими «коллегами».

Издание пытается детально проанализировать симметричный ответ России в части «приземления» ракеты «Калибр» морского базирования, а также в части разработки гиперзвуковой ракеты средней дальности. В частности, выражается обеспокоенность в связи с тем, что ракета «Калибр» наземного базирования может иметь повышенную дальность по сравнению с ее морским вариантом.

Кроме этого, на основе публикаций в российской прессе делаются попытки понять, на основе какого проекта будет проводиться создание гиперзвуковой ракеты средней дальности. То ли это будет проект «Рубеж», то ли проект «Циркон».

«Рубеж» — это российский проект по созданию межконтинентальной баллистической ракеты, который перенесен по срокам в связи с предпочтением комплексу «Авангард». Проект «Циркон» — это разработка новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты морского базирования 3М22 «Циркон».