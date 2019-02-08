Назван срок вывода войск США из Сирии

Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Американские военные рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии в конце апреля. Об этом сообщил The Wall Street Journal. Издание информирует об этом, ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников.

По имеющейся информации, вывод войск США из Сирии начнется в середине марта и будет завершен к концу апреля 2019 года. Однако Пентагон отказался комментировать данное заявление издания, т.к. не будет называть сроки вывода американских войск из Сирии.

В публикации обращается внимание на тот факт, что минобороны США готовится вывести войска из Сирии, хотя администрация Дональда Трампа еще не придумала план, как защитить своих союзников в этой стране, Сирийские демократические силы. Основу данных сил составляют курдские вооруженные отряды Народных защитников.

Серьезная опасность сирийским курдам грозит со стороны Турции. Кроме этого, официальный Дамаск не одобряет их планов слишком большой автономии, пусть даже в составе Сирии.

Намерение вывести американские войска из Сирии 6 февраля подтвердил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главами дипломатических ведомств 79 стран-членов международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ИА REGNUM ранее сообщало об этом.