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Вице-президент Индонезии рассказал о борьбе с коррупцией

Политика

Борьба с коррупцией в Индонезии — не «выборочное явление»

Джакарта, 8 февраля 2019, 15:57 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что в стране предпринимаются серьезные усилия по искоренению коррупции, сообщает Antaranews.

По его словам, борьба с коррупцией в Индонезии не является «выборочным явлением».

«Коррупционеры из числа региональных чиновников, министров и членов парламента также привлекаются к ответственности», — отметил он.

Отвечая на обвинение кандидата в президенты Индонезии Прабово Субианто, который заявил, что страна из-за коррупции теряет до 25% государственного бюджета или около 500 трлн рупий, Юсуф Калла сообщил, что «эта цифра невозможна».

«Коррупция действительно существует. В ряде коррупционных дел средний уровень взяток составлял от 7 до 15%, но не больше», — подчеркнул вице-президент.

Напомним, в 2002 году в Индонезии была создана специальная независимая комиссия по искоренению коррупции.

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Коррупция и борьба с ней
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