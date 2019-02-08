Эксперт: Курс в ЕС и НАТО — рекламная компания Порошенко и мошенничество

Киев, , 15:49 — REGNUM Послы Франции и Германии назвали заявления о скором вступлении Украины в НАТО и ЕС «популистскими» и призвали украинцев не верить таким обещаниям кандидатов в президенты.

Послы ЕС утверждают, что Украину ждет «долгий и извилистый путь», подчеркивая, что Киеву придется сделать очень много, чтобы подготовиться хотя бы к статусу кандидата на вступление в обе организации, передает «24».

ИА REGNUM напоминает, что 7 февраля Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о «необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию».

«Мы продолжим совместные усилия по реформированию. Уверен, что задача по членству в Европейском союзе и НАТО абсолютно реальна. Нашими совместными усилиями страна обеспечит членство в НАТО и членство в ЕС», — сказал Порошенко, обращаясь к парламенту и правительству.

Политолог Руслан Бортник в своем комментарии указывает, что закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции — это рекламная кампания действующего президента, манипуляция и мошенничество.

«Ведь по факту ничего не меняет, но усиливает политические риски… Ритуальные действия в парламенте напоминают мне шаманов древних инков или лекарей средневековья, которые вместо строительства оросительной системы для борьбы с засухой или разработки лекарств и соблюдения гигиены, молились богам и приносили кровавые жертвы», — комментирует эксперт.

Политолог перечисляет, что жертвами в этом процессе движения в НАТО и ЕС станут национальное единство, статус украинской Конституции (ведь подобные изменения в Конституцию не принимала ни одна страна ЕС и НАТО), доверие к политической системе, новые жертвы в Донбассе и невозможность интегрировать Крым.

«В любом случае, до завершения конфликта на Донбассе и урегулирования вопроса Крыма — ЕС и НАТО ничего реального по принятию Украины в члены не сделают. Хотя имитировать и могут — ведь боятся, что украинцы развернутся на восток, или, и того хуже, займутся собой и станут конкурентами ЕС, НАТО, РФ, ОДКБ на многих внешних рынках — как это уже было в нашей истории. Европейские, американские, японские и гонконгские стандарты благополучия и безопасности необходимо строить внутри страны, и тогда мы будем желанным гостем, а не нищим попрошайкой на чужом празднике», — резюмировал Руслан Бортник.