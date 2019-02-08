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Мутко допустил рост веса муниципалитетов в решениях по «мусорной реформе»

Политика

Представители местных властей опасаются, что муниципалитеты останутся с ответственностью без полномочий

Москва, 8 февраля 2019, 15:41 — REGNUM  Правительство РФ готово более тщательно проанализировать отношения между муниципалитетами и региональными властями в части обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в свете развернувшейся «мусорной реформы». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 февраля заявил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко по вопросам строительства и регионального развития на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований в Госдуме.

«Безусловно, нам нужно посмотреть (ситуацию) по повышению возможностей в принятии решений. Хотя, как я понимаю, полномочий у вас (муниципалитетов) достаточно с точки зрения согласования мест, территориальных мест отходов, согласований вопросов строительства заводов», — заявил Мутко.

«В этой схеме ваше слово серьёзное значение имеет. Если это где-то немножко не так, то я посмотрю, с (заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии) Алексеем Васильевичем Гордеевым переговорим мы, что там не так», — подчеркнул он.

Мутко отметил, что субъектам РФ действительно даны большие полномочия: касательно динамики перехода на новые правила, ценообразование и другие аспекты работы с ТКО.

Это вызвало опасения представителей муниципалитетов: поскольку прежде многими из этих вопросов занимались местные власти, теперь у региона появились права о формировании института региональных операторов, которые занимаются сбором средств. При этом ответственность может остаться по-прежнему на уровне муниципалитета.

«Кто правильно пользуется, таких вопросов не должно, конечно, возникать. Но если есть тонкость, мы готовы поговорить», — добавил Мутко.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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