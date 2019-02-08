Путин и члены Совбеза обсудили предстоящие переговоры с Лукашенко

Москва, , 15:25 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Обсуждался ряд важных вопросов, сообщается на сайте Кремля.

В частности, участники совещания рассмотрели вопросы сотрудничества России и Белоруссии в преддверии предстоящих в Москве переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, намеченных на 13 февраля.

Кроме того, произошел обмен мнениями о ситуации в Сирии. Ситуация в этой стране будет обсуждаться на саммите лидеров России, Турции и Ирана 14 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года в Кремле прошли российско-белорусские переговоры. Президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

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