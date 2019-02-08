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На границу Колумбии с Венесуэлой прибыл груз из США

Политика

Вместе с гуманитарной помощью приехала делегация канадской правозащитной организации

Кукута, Колумбия, 8 февраля 2019, 15:30 — REGNUM  7 февраля в колумбийской город Кукута была доставлена первая партия международной гуманитарной помощи. К границе с Венесуэлой прибыли 9 грузовиков из США, пишет боливийская газета El Deber.

Посольство США в Боготе сообщило, что доставленная помощь поступила от Агентства США по международному развитию (USAID), и опубликовало в Twitter фотографию с изображением двух людей, помогающих выгружать продовольствие и лекарства.

По словам посольства, США работают по просьбе «временного президента Венесуэлы» Хуана Гуайдо и стараются выполнить свои задачи как можно скорее. Гуайдо также договорился о создании пунктов доставки гуманитарной помощи на границе с Венесуэлой в Бразилии и Пуэрто-Рико.

Прибытие двух фур и семи грузовиков в Кукуту происходило под контролем колумбийской полиции, сопровождавшей груз на микроавтобусах. Вместе с грузовиками прибыла дюжина представителей неправительственной канадской международной организации по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро неоднократно заявляло, на территории Колумбии ведется подготовка к военному вторжению. Испанские средства массовой информации сообщали о прибытии в приграничную Кукуту в конце января командующих армии США.

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Политический кризис в Венесуэле
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