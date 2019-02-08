В Индонезии прошла встреча на уровне министров стран МИКТА

Джокьякарта, Индонезия, , 15:10 — REGNUM Встреча на уровне министров иностранных дел стран МИКТА прошла в индонезийском городе Джокьякарта 7 февраля, сообщает Antaranews.

Мексика, как председатель форума МИКТА в 2019 году, предлагает сосредоточится в этом году на улучшении социального обеспечения, сокращении неравенства и создании более процветающего общества.

По словам замглавы МИД Мексики, нужно помочь сделать объединение стран МИКТА сильнее, эффективнее и прозрачнее.

«Мексика намерена более интенсивно работать с четырьмя другими странами-членами МИКТА для реализации приоритетов, установленных на 2019 год», — заявил замглавы МИД Мексики.

МИКТА — это неформальная группа пяти стран, в которую входят Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Индонезия пригласила страны — члены неформальной структуры МИКТА принять участие в оказании поддержки палестинскому народу.

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