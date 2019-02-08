Китай стал меньше инвестировать в Киргизию, а Россия – больше

Бишкек, , 15:01 — REGNUM В январе — сентябре 2018 года объем иностранных инвестиций в Киргизию снизился на 31,5% по сравнению с предыдущим годом и составил чуть больше $344,8 млн (22 млрд 768 млн рублей). Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов, выступая на заседании парламентской фракции Социал-демократической партии.

По словам высокопоставленного чиновника, поступление из Китая инвестиций в киргизстанскую экономику упало до $127 млн (8 млрд 384 млн рублей). В то же время приток инвестиций из России увеличился до $7,9 млн (523 млн рублей). Всего же из стран СНГ в этот период поступило $56 млн (3 млрд 697 млн рублей).

«Наблюдается снижение притока инвестиций в такие сферы, как обрабатывающая промышленность, рестораны и гостиницы, добыча полезных ископаемых. Это связано с конфликтами с местными жителями и с уголовными делами по таким проектам как модернизация Бишкекской ТЭЦ», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что объем инвестиций в основной капитал в Киргизии в 2017 году составил 144,7 млрд сомов (более 137,1 млрд рублей по текущему курсу), что на 6,2% больше показателя 2016 года.

При этом самым крупным инвестором страны стал Китай — на его долю приходилось до 37% от общего объема иностранных инвестиций.

Отметим, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал основными проблемами на пути иностранных инвестиций отсутствие готовых инвестпроектов, неправомерное вмешательство чиновников и конфликты с местными жителями.

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