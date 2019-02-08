Мединский знает, сколько насчитывает «настоящая история Чебоксар»

Чебоксары, , 14:50 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский считает, что город Чебоксары, который в этом году празднует 550-летие со дня основания, гораздо древнее. «Как историк», он заявил, что «это редкий случай заниженной даты». По его мнению, «настоящая история Чебоксар насчитывает минимум плюс 200−300 лет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он сегодня, 8 февраля, заявил в столице Чувашии на оргкомитете по подготовке и проведению двух юбилейных дат в регионе.

В этом году Чебоксары празднуют 550-летие со дня основания города. В 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Указ о праздновании юбилейных дат подписал Владимир Путин в августе 2012 года. Главой оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий назначен министр культур Владимир Мединский.

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В ходе визита в Чувашию глава Минкультуры России констатировал, что празднование «на федеральном уровне двух юбилеев два года подряд — исключительный случай». По его словам, в рамках «двойного юбилея проходит большая работа, в которой задействована значительная часть федеральных министерств, практически все официальные ведомства на республиканском и муниципальном уровне»:

"Поэтому для всех празднование этих двух юбилеев является серьёзной проверкой», — сказал Мединский.

Открывая заседание оргкомитета в столице Чувашии, министр культуры подверг сомнению «официальную» дату основания Чебоксар.

«Не случайно запнулся на дате основания Чебоксар. Как историк могу сказать, что это редкий случай заниженной даты. В действительности город существенно старше. И каждый, кто учил историю в институте, знает, что настоящая история Чебоксар насчитывает минимум плюс 200−300 лет. Просто по принятой в нашей стране исторической науке, ещё с советских времён методологии, датой основания является дата упоминания в первых российских источниках. В то время как в зарубежных источниках и на зарубежных картах город, находящийся на этом месте, обозначался значительно раньше. Поэтому, я думаю, что в рамках этого юбилея было бы неплохо дать специалистам университета поработать над зарубежными источниками.

Если мне память не изменяет, то Чебоксары упомянуты одним из бояр во время очередного похода на Казань, город, что здесь останавливались. Если останавливались, то он значительно раньше здесь был. Значит, иначе серьёзную дружину принять бы не смог», — рассуждает Владимир Мединский.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что к юбилею города переиздан учебник по истории «Мой город». Он напомнил, что 1469 год — это «первое упоминание в летописи», а городу, «возможно, более 700 лет».

Напомним, город Чебоксары русских летописях город упоминается с 1469 года, когда русские воины остановились на пути в Казанское ханство. Этот год считается датой основания города. Участники похода отмечал, что «ночевали на Чебоксари, а от Чебоксари шли день весь да ночь всю ту шли, и приидоша под Казань».