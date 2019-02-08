Мэй отправится в Ирландию для переговоров по Brexit

Лондон, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня, 8 февраля, проведет встречу с ирландским коллегой Лео Варадкаром, где обсудит будущее границы Ирландии после Brexit, сообщает Associated Press.

По данным издания, в Дублине Мэй будет отстаивать стремление Соединенного Королевства внести изменения в сделку с Европейским союзом по Brexit. Также 8 февраля пройдут переговоры генерального прокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокс и его ирландского коллеги Симуса Вулфа, темой встречи станет вопрос границы с Ирландией, пишет издание.

Напомним, парламент Великобритании отклонил план по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с евробюрократами. Над Мэй зависла угроза отставки, однако она смогла её избежать и объявила, что будет добиваться изменения параметров плана.

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