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Мэй отправится в Ирландию для переговоров по Brexit

Политика

Премьер-министр Британии обсудит будущее границы Ирландии после Brexit

Мэй отправится в Ирландию для переговоров по Brexit
Policy Exchange
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Лондон, 8 февраля 2019, 14:50 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня, 8 февраля, проведет встречу с ирландским коллегой Лео Варадкаром, где обсудит будущее границы Ирландии после Brexit, сообщает Associated Press.

По данным издания, в Дублине Мэй будет отстаивать стремление Соединенного Королевства внести изменения в сделку с Европейским союзом по Brexit. Также 8 февраля пройдут переговоры генерального прокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокс и его ирландского коллеги Симуса Вулфа, темой встречи станет вопрос границы с Ирландией, пишет издание.

Напомним, парламент Великобритании отклонил план по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с евробюрократами. Над Мэй зависла угроза отставки, однако она смогла её избежать и объявила, что будет добиваться изменения параметров плана.

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