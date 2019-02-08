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В министерстве энергетики Казахстана планируют сократить штат

Политика

В центральном аппарате сократят количество департаментов

Астана, 8 февраля 2019, 14:49 — REGNUM  В первом квартале 2019 года штатная численность министерства энергетики будет сокращена на 90 единиц, заявил глава ведомства Канат Бозумбаев, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

По словам министра, количество департаментов центрального аппарата министерства будет сокращено с 21 до 17, а количество подведомственных организаций с 11 до 7.

Бозумбаев также поручил автоматизировать государственные услуги, предоставляемые министерством энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что администрация города за счет оптимизации сэкономила в 2018 году 27,6 млрд тенге ($73 млн).

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