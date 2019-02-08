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Арест сенатора Арашукова может аукнуться в Ростовской области

Политика

Не исключено, что могут появиться вопросы к донским чиновникам

Ростов-на-Дону, 8 февраля 2019, 14:51 — REGNUM  Арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова может сказаться негативно на Ростовской области. В частности, вопросы могут появиться к донским чиновникам, не исключают эксперты.

«Эксперты полагают, что у следственных органов могут возникнуть вопросы к Али Узденову, который возглавлял региональный Газпром. Стоить отметить, что Узденов имеет достаточно большой политический вес как в Карачаево-Черкесии, так и в Ростовской области. Кстати, по словам нашего источника, приближенного к федеральному центру, после беседы с Узденовом, вопросы могут появиться и к чиновникам из Ростовской области», — о таком повороте событий сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

ИА REGNUM напоминает, что в 2007 году Арашуков чуть не попал под уголовное преследование. Его охрана избила молодого человека, который решил заступиться за свою невесту, обиженную будущим сенатором. В результате парень, который оказался сыном замначальника УФСБ по Ростовской области, был избит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января по подозрению в участии в преступном сообществе, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. В тот же день был задержан его отец — советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его обвиняют в хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму более 30 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор Арашуков оставил след в Ростове-на-Дону

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Дела семьи Арашуковых
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