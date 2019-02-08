В Ярославской области смягчат условия участия партий в выборах

Ярославль, , 14:44 — REGNUM Ярославская областная дума начала рассматривать проект закона, смягчающего участие политических партий в региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время партия, желающая принять участие в выборах по партспискам, должна выдвинуть кандидатов во всех территориальных группах. Проект закона, внесенного двумя депутатами от «Единой России» снижает это требование до 80% тергрупп.

Это облегчает возможность участия в выборах партиям, которые имеют малочисленные областные организации, такие как ЛДПР, СР, Яблоко», — сказал председатель комитета по законодательству Ярославской облдумы Эльхан Мардалиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующая норма позволяла снимать с выборов партии, у которых не хватило кандидатов, чтобы закрыть все группы. В частности, на выборах в областную думу 2018 года так было снято «Яблоко».

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