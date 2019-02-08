Пятница, 8 Февраля 2019 года
14:45:08 МСК

В Ярославской области смягчат условия участия партий в выборах

Политика

Но немного

В Ярославской области смягчат условия участия партий в выборах
Иллюстрация: Yarregion.ru
Выборы

Ярославль, 8 февраля 2019, 14:44 — REGNUM  Ярославская областная дума начала рассматривать проект закона, смягчающего участие политических партий в региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время партия, желающая принять участие в выборах по партспискам, должна выдвинуть кандидатов во всех территориальных группах. Проект закона, внесенного двумя депутатами от «Единой России» снижает это требование до 80% тергрупп.

Это облегчает возможность участия в выборах партиям, которые имеют малочисленные областные организации, такие как ЛДПР, СР, Яблоко», — сказал председатель комитета по законодательству Ярославской облдумы Эльхан Мардалиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующая норма позволяла снимать с выборов партии, у которых не хватило кандидатов, чтобы закрыть все группы. В частности, на выборах в областную думу 2018 года так было снято «Яблоко».

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд оставил в силе решение суда о снятии «Яблока» в Ярославле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить