Ростовский сити-менеджер определился с новым главой департамента транспорта

Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв определился с новым главой департамента транспорта. На этом посту Сергея Саенко сменил глава компании «Агентство развития платежных систем», занимающейся внедрением безналичной системы оплаты в областном центре. О назначении на должность 40-летнего Христофора Ермашова сообщается на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM 8 февраля.

О новом управленце известно, что он коренной ростовчанин. Окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика природопользования» с присвоением квалификации «экономист». Имеет опыт работы в городской администрации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце января в администрации Ростова-на-Дону произошли очередные кадровые изменения, связанные с последствиями «транспортной революции», которую устроили городские власти осенью 2018 года. Должности лишился директор департамента транспорта Сергей Саенко. Его отставки требовали горожане.

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