Тимошенко потребовала у Порошенко снять с выборов её однофамильца

Киев, , 14:34 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту страны Петру Порошенко с требованием убрать из списка кандидатов её однофамильца. Заявление прозвучало 7 февраля в эфире телеканала «1+1».

Политик рассказала, что перед самым завершением подачи документов, избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Тимошенко Юрия Владимировича, которого можно перепутать с Тимошенко Юлией Владимировной.

«Они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который не имеет ничего общего с президентством», — заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что членам её команды доподлинно известно кто именно вносил деньги за однофамильца и как прошла регистрация.

«Я обращаюсь к президенту: так как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, вспомните о чести и уберите этого Тимошенко Ю. В… прекратите грязные манипуляции», — заявила кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 февраля на Украине зарегистрировано 42 кандидата в президенты. Последним из них стал некий продюссер Владимир Петров, который баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Читайте также: Число кандидатов в президенты Украины достигло 42

Напомним, ЦИК Украины завершил приём документов 3 февраля. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.