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Назарбаев ратифицировал соглашение СНГ о снабжении спецведомств

Политика

Спецтехника в рамках СНГ будет отпускаться по внутренним ценам

Назарбаев ратифицировал соглашение СНГ о снабжении спецведомств
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 8 февраля 2019, 14:29 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение между странами СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении органов по борьбе с терроризмом, сообщили 8 февраля в пресс-службе главы государства.

В рамках закона спецтехника странам СНГ будет отпускаться по внутренним ценам. Казахстан планирует организовать поставки спецодежды, бронежилетов, нелетальных боеприпасов и других спецсредств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января вышеуказанный законопроект одобрили депутаты Мажилиса парламента Казахстана. Законопроект представил заместитель председателя Комитета национальной безопасности республики Нургали Билисбеков.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана одобрил соглашение СНГ о снабжении спецведомств

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