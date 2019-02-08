Назарбаев ратифицировал соглашение СНГ о снабжении спецведомств

Астана, , 14:29 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий соглашение между странами СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении органов по борьбе с терроризмом, сообщили 8 февраля в пресс-службе главы государства.

В рамках закона спецтехника странам СНГ будет отпускаться по внутренним ценам. Казахстан планирует организовать поставки спецодежды, бронежилетов, нелетальных боеприпасов и других спецсредств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января вышеуказанный законопроект одобрили депутаты Мажилиса парламента Казахстана. Законопроект представил заместитель председателя Комитета национальной безопасности республики Нургали Билисбеков.

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