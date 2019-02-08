Киев назвал Михалкова и Боярского угрозой национальной безопасности Украины

Киев, , 14:25 — REGNUM В ближайшие шесть месяцев граждане Украины не смогут посмотреть телеканал «Наше любимое кино». Его трансляцию на полгода приостановил Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Такое решение было принято 7 февраля из-за показа фильмов с участием российских актёров Михаила Боярского, Олега Табакова, Никиты Михалкова, Леонида Ярмольника, Валентина Гафта и многих других.

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«Основанием стали неоднократные нарушения отечественного законодательства относительно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — пояснили в нацсовете.

Среди фильмов, в которых играли внесённые в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, названы «Женитьба», «Открытая книга», «У озера», «Тартюф», «Через тернии к звездам», «Визит к Минотавру», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Не самый удачный день», «Почти смешная история» и другие.

Отмечается, что в 2018 году национальный совет Украины уже предупреждал и дистрибьютора канала, и его владельца о возможных последствиях противоправной демонстрации аудиовизуальных произведений, которые противоречат требованиям действующего законодательства страны. В ответ было получено заверение, что в дальнейшем нарушений закона не будет. Однако канал продолжил показывать фильмы, нарушающие украинское законодательство.

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По словам члена национального совета Сергея Костинского, совет применил санкции «и теперь ни один украинский телеканал не показывает ни советские, ни российские фильмы с участием этих лиц».

Добавим, что телеканал «Наше любимое кино» имеет юрисдикцию Германии и был внесен в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины в апреле 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2018 года в Ивано-Франковской области запретили публичное использование «русскоязычного культурного продукта», то есть песни, фильмы, музыку. Местные власти считают, что таким образом они борются с разжиганием межнациональной розни.

Тогда же в Кировограде (переименован в Кропивницкий — ИА REGNUM) сотрудники СБУ заблокировали ретрансляцию запрещённых на Украине российских телеканалов. По данным ведомства, возможность смотреть восемь российских телеканалов населению предоставлял один из местных провайдеров.

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