В Псковской области сменили главу дорожного комитета

Псков, , 14:24 — REGNUM Новым руководителем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области стал 30-летний Борис Елкин, ранее работавший начальником отдела капитального строительства Упрдор «Северо-Запад». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел с новым руководителем комитета рабочую встречу сегодня, 8 февраля.

Ведерников назвал сферу транспорта и дорожного хозяйства «одной из самых важных, но и самых проблемных в регионе».

«Благодаря реформам, которые мы проводим в этой сфере, планомерной работе с федеральным центром, у нас есть неплохой задел на изменения к лучшему. Уверен, что тот опыт, который вы получили в Северо-Западном управлении федеральных автомобильных дорог, пригодится в вашей новой работе», — отметил Ведерников.

Напомним, ранее исполняющим обязанности главы комитета был Игорь Сильченков.

Борис Елкин родился в Ленинграде в 1989 году. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, в 2016 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад».