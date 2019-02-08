Назарбаев ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Астана, , 14:10 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщили 8 февраля в пресс-службе главы государства.

Международный документ отражает все правовые аспекты взаимоотношений прикаспийских государств. Конвенция присваивает Каспию особый правовой статус, на который не распространяется ни Конвенция ООН по морскому праву, ни международное законодательство по трансграничным озерам.

Как сообщало ИА REGNUM, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана 12 августа главами России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Мажилис парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации 26 декабря 2018 года, Сенат — 31 января.

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