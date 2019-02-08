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27% опрошенных во Франции примут участие в национальных дебатах — опрос

Политика

55% респондентов во Франции положительно отнеслись к идее провести референдум в тот же день, что и выборы в Европарламент

Париж, 8 февраля 2019, 13:58 — REGNUM  Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, 27% респондентов планируют принять участие в национальных дебатах, организованных президентом Франции Эммануэлем Макроном, что на пять пунктов ниже, чем месяц назад, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, только 32% опрошенных считают, что национальные дебаты приведут к «полезным для страны мерам».

Большинство французов (55%) также считают, что организовать референдум во Франции в тот же день, что и выборы в Европарламент — «хорошая идея».

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По мнению опрошенных граждан Франции, референдум должен включать «меры по покупательной способности (71%) и «фискальной политике» (39%).

Второстепенными вопросами респонденты сочли меры по вопросам миграции (25%), институциональные меры (25%) и меры, касающиеся окружающей среды и экологии (24%).

Опрос проводился 7 февраля 2019 года с участием более тысячи жителей Франции в возрасте от 18 лет и старше.

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