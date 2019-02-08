Спонсору австралийских политических партий запретили въезд в Австралию

Канберра, , 14:21 — REGNUM Одному из крупнейших политических спонсоров Австралии, Хуану Сянмо, было отказано во въезде в страну. Об этом сообщает австралийское отделение информационное агентства The Guardian.

Власти страны аннулировали его вид на жительство и заявку на получение гражданства.

Господин Хуан является основателем китайской строительной компании Yuhu. За восемь лет активной деятельности он пожертвовал почти три млн долларов главным политическим партиям Австралии.

Хуана Сянмо обвиняют в тесных связях с Коммунистической партией Китая. Так, в конце 2017 года сенатор от лейбористов Сэм Дастьяри был вынужден уйти в отставку после того, как общественность узнала о его контактах с китайскими спонсорами. Более того австралийский политик предупредил господина Хуана, что за ним следят правительственные органы. Такое поведение побудило правительство аннулировать вид на жительство китайского миллионера.

Кроме этого, как полагают эксперты, подобное решение со стороны австралийских властей связано с позицией Китая по спорным островам в Южно-Китайском море. В конце 2018 года министр иностранных дел Китая Ван И дал понять, что КНР не намерена искать компромисса в этом вопросе и претендует на все спорные территории. Таким образом, запрет въезда в страну господина Хуана может быть ответной мерой на заявления китайского политика.

Хуан Сянмо проживал в Сиднее со своей семьей с 2011 года в особняке за 13 млн долларов.