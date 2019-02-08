Южная Корея выделит $11,6 миллиардов на развитие приграничных районов

Сеул, , 14:09 — REGNUM Южная Корея планирует в течение следующего десятилетия потратить более 11,6 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в районах, граничащих с Северной Кореей, в том числе ‑ и демилитаризованной зоны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что ведомство уже одобрило план общим объёмом в 11,6 миллиардов долларов для развития туризма и инфраструктуры в приграничных районах. Развитие этих зон было затруднено из-за военной угрозы со стороны Северной Кореи.

Планируется, что инвестиции будут направлены на 225 проектов.

По оценкам экспертов, на проекты, связанные с межкорейским сотрудничеством, выделят около 4,5 миллиардов долларов — большую долю от всего объема инвестиций.

К 2024 году планируется значительно расширить железнодорожную сеть и развить межкорейские маршруты. Также будет построено несколько индустриальных парков и десятки жилых домов для модернизации приграничных городов.