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Южная Корея выделит $11,6 миллиардов на развитие приграничных районов

Политика

Несмотря на нехватку земли в стране в целом, эти территории фактически неразвиты

Сеул, 8 февраля 2019, 14:09 — REGNUM  Южная Корея планирует в течение следующего десятилетия потратить более 11,6 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в районах, граничащих с Северной Кореей, в том числе ‑ и демилитаризованной зоны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Представитель министерства внутренних дел заявил, что ведомство уже одобрило план общим объёмом в 11,6 миллиардов долларов для развития туризма и инфраструктуры в приграничных районах. Развитие этих зон было затруднено из-за военной угрозы со стороны Северной Кореи.

Планируется, что инвестиции будут направлены на 225 проектов.

По оценкам экспертов, на проекты, связанные с межкорейским сотрудничеством, выделят около 4,5 миллиардов долларов — большую долю от всего объема инвестиций.

К 2024 году планируется значительно расширить железнодорожную сеть и развить межкорейские маршруты. Также будет построено несколько индустриальных парков и десятки жилых домов для модернизации приграничных городов.

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Зарубежная хроника
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