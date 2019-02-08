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КНДР может отменить военный парад из-за саммита с Дональдом Трампом

Политика

В 2018 году было несколько подобных прецедентов

Пхеньян, 8 февраля 2019, 14:50 — REGNUM  Весьма вероятно, что Северная Корея откажется от проведения военного парада по случаю 71-летия со дня основания вооруженных сил. Такого мнения придерживается министерство объединения Республики Корея, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Причиной отмены парада может стать приближающийся саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, который предположительно пройдёт 27−28 февраля во Вьетнаме. Как правило, Северная Корея широко отмечает в основном круглые юбилеи, поэтому отпраздновать 71-летие вооружённых сил возможно без проведения военного парада.

В прошлом году на параде были представлены новейшие межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США.

С 1948 по 1977 год день основания Корейской народной армии отмечался 8 февраля, а с 1978 года он празднуется 25 апреля: именно в этот день в 1932 году, как считается, основатель КНДР Ким Ир Сен создал партизанский антияпонский отряд.

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Зарубежная хроника
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